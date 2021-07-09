Yeni sezonda Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanan Rusya temsilcilerinden UNICS Kazan, kadro çalışmalarına hız verdi. İç transfer ve Rusya'dan oyuncularla kadro yapılanmasına başlayan UNICS Kazan, bu doğrultuda Andrey Vorontsevich'i transfer etti.

33 yaşındaki Rus oyuncu, geçtiğimiz sezon Nizhny Novgorod forması giymişti. CSKA Moskova'da geçirdiği 14 yılın ardından transfer olduğu Nizhny ile VTB Lig'de 11 maça çıkarken 10.5 sayı, 5.7 asist ve 1 blok ortalamaları yakalamıştı.

UNICS Kazan, daha önce EuroLeague'de CSKA Moskova ile üç şampiyonluk yaşayan Vorontsevich'in 1+1 yıllık sözleşmeye imza attığını açıkladı.