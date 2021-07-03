Yeni sezonda Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanan Rus ekibi UNICS Kazan, Vyacheslav Zaytsev'i kadrosuna kattı. Zaytsev, geçtiğimiz sezon bir başka Rus ekibi Khimki Moskova formasıyla EuroLeague'de mücadele etmişti.

Geride kalan beş sezonda Khimki forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, en etkili sezonunu geride bıraktı. EuroLeague'de 1.3 top çalma istatistiği ile öne çıkarken 5.1 sayı, 2.4 asist ve 2.4 ribaunt ortalamaları elde etti.

UNICS Kazan, Zaytsev ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.