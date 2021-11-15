UNICS Kazan transferi resmen açıkladı

Kulübün yaptığı açıklamada, UNICS Kazan ve tecrübeli forvet Janis Timma ile önümüzdeki ay için bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

EuroLeague tarafının sözleşmeyi sezon sonuna kadar uzatma seçeneği bulunuyor. Timma, Khimki Moskova ile iki buçuk sezon geçirdi.

2020-2021 sezonunda Khimki Moskova forması giyen Timma 16 EuroLeague maçında 7.1 sayı, 2.8 ribaund, 1.0 top çalma ortalamalarıyla mücadele etmişti. Forvet pozisyonunda UNICS'in dönüşüne daha fazla atış ve derinlik katacak.

UNICS, Euroleague'de 4 galibiyet 5 mağlubiyet ile 11. sırada yer alırken, VTB Ligi'nde 6 galibiyet 1 mağlubiyet ile lider durumda.