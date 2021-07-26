Geçtiğimiz sezon EuroCup'ta final oynayan ve yeni sezonda Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanan Rusya temsilcilerinden UNICS Kazan, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. UNICS Kazan, Baskonia'dan ayrılan uzun Tonye Jekiri'yi kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Baskonia ile EuroLeague'de 30 maça çıkan Nijeryalı uzun; 6.0 sayı, 4.9 ribaunt ve 1.9 asist ortalamaları yakalmıştı. Daha önce LDLC ASVEL forması da giyen Jekiri, UNICS Kazan forması altında ise EuroLeague'deki üçüncü sezonunu geçirmeye hazırlanıyor.

UNICS Kazan, Türkiye'de Gaziantep forması da giymiş olan Jekiri ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.