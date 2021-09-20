UNICS Kazan, OJ Mayo transferini resmen açıkladı

Turkish Airlines EuroLeague'e geri dönen UNICS Kazan, flaş bir transfere imza attı. UNICS Kazan tarafından yapılan resmi açıklamada eski NBA yıldızı OJ Mayo ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu Çin ekibi Liaoning Flying Leopards'da geçiren 33 yaşındaki yıldız; 57 maçta 19.4 sayı, 4.8 ribaunt, 2.9 asist, 1.4 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

2008 NBA Draftı'nda ilk tur üçüncü sırada Minnesota Timberwolves tarafından seçilen OJ Mayo, Memphis Grizzlies forması altında geçen ilk sezonu sonunda yılın çaylak takımına girmeyi başarmıştı. İlk sezonunda 18.5 sayı ortalaması yakalayan OJ Mayo; Memphis ile geçirdiği 4, Dallas ile geçirdiği 1, Milwaukee ile geçirdiği 3 sezonun sadece birinde çift haneli sayı ortalamasının altına düşerken NBA kariyerinde 13.8 sayı ortalaması yakalamıştı.

Yeni sezonda EuroLeague'de mücadele edecek OJ Mayo, UNICS Kazan ile anlaşarak ilk kez Avrupa'da forma giymeye hazırlanıyor.