Turkish Airlines EuroLeague'in bu sezonki yeni ekiplerinden UNICS Kazan, OJ Mayo transferinin ardından NBA patentli bir başka ismi daha kadrosuna kattı. UNICS Kazan, son olarak Utah Jazz kadrosunda yer alan Jarrell Brantley ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Utah formasıyla NBA'de çıktığı 30 maçta 2.2 sayı ortalaması yakalamıştı. Brantley, G League'de de Salt Lake City forması giymekteydi.

NCAA'de College of Cherleston formasıyla mücadele ederken 2018-19 sezonundaki 33 maçta 19.4 sayı, 8.4 ribaunt ortalamaları yakalayan Brantley, UNICS Kazan forması altında ilk kez EuroLeague'de oynamaya hazırlanıyor.



