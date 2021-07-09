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UNICS Kazan, Isaiah Canaan'ı kadroda tuttu

Yeni sezonda Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanan Rusya temsilcilerinden UNICS Kazan, yıldızlarından Isaiah Canaan ile sözleşme yeniledi.

09 Temmuz 2021, Cuma 17:29 Son Güncelleme:
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UNICS Kazan, Isaiah Canaan'ı kadroda tuttu

7DAYS EuroCup'ta final oynayan ve yeni sezonda Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanan UNICS Kazan, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren UNICS Kazan, en önemli isimlerinden Isaiah Canaan'ı kadroda tutmayı başardı. 

Geride kalan sezonda UNICS Kazan formasıyla EuroCup'ta 14.1 sayı, 3.1 asist ve 2.9 ribaunt ortalamaları yakalayan 30 yaşındaki ABD'li guard, bulduğu 62 üçlük isabetiyle de EuroCup tarihinde en çok üçlük isabeti sayısında ikinci sıraya ortak olmuştu. 

UNICS Kazan, Canaan'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı. 

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