7DAYS EuroCup'ta final oynayan ve yeni sezonda Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanan UNICS Kazan, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren UNICS Kazan, en önemli isimlerinden Isaiah Canaan'ı kadroda tutmayı başardı.

Geride kalan sezonda UNICS Kazan formasıyla EuroCup'ta 14.1 sayı, 3.1 asist ve 2.9 ribaunt ortalamaları yakalayan 30 yaşındaki ABD'li guard, bulduğu 62 üçlük isabetiyle de EuroCup tarihinde en çok üçlük isabeti sayısında ikinci sıraya ortak olmuştu.

UNICS Kazan, Canaan'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.