UNET Holon - Türk Telekom maç sonucu: 79-82

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda UNET Holon ile karşılaşan temsilcilerimizden Türk Telekom, rakibini 82-79 mağlup etmeyi başardı.

16 Ekim 2019, Çarşamba 00:12
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UNET Holon - Türk Telekom maç sonucu: 79-82

Basketbolda FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu A Grubu ilk hafta maçında Türk Telekom, konuk olduğu İsrail ekibi UNET Holon’u 82-79 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Türk Telekom, mücadelenin ilk çeyreğini 25-20 önde tamamladı. İkinci periyotta daha iyi savunma yapan UNET Holon, devreye 44-43 üstünlükle girdi.

Karşılıklı sayılarla devam eden üçüncü çeyrek 59-59 eşitlikle sona ererken, son periyotta daha iyi hücum yapan Türk Telekom, sahadan 82-79 galip ayrıldı.

UNET Holon’da Malachi Richardson, 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

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