Üner tan sendromu denge ve koordinasyon kaybı olarak bilinmektedir. Üner tan sendromu hakkında günümüzde geniş çaplı araştırmalar devam etmektedir. Üner tan sendromu ülkemizde de oldukça fazla gözlemlenen bir sendromdur. Akraba evliliğinin üner tan sendromuna neden olabileceği düşünülmektedir. Üner tan sendromu Prof. Dr. Üner Tan tarafından tıp dünyasına kazandırılmış bir sendromdur. Sendromu ilk kez Antakya'da gözlemleyen Prof. Dr. Üner Tan yapmış olduğu bu araştırma ile tıp dünyasında başarı toplamış ve ses getirmiştir.

Üner tan sendromu nedir?

Üner tan sendromu dört ayaklı sendrom da olarak bilinen oldukça ilginç bir sendromdur. Üner tan sendromu denge ve koordinasyon kaybıdır. Hastaların bütün bilişsel yetenekleri bozulmuştur. Üner tan sendromuna sahip kişiler kendini dört ayaklı bir canlı olarak görür. İki elini yere koyarak bu şekilde yürürler. Üner tan sendromuna sahip kişiler pek çok kez ellerini kullanarak yürürler. Genetik bir yatkınlık nedeni ile bu hastalığın ortaya çıktığı bilinmektedir. Üner tan sendromu duruş bozukluğuna da neden olabilmektedir.

Üner tan sendromu belirtileri nelerdir?

- Duruş bozukluğu

- Zeka geriliği

- Elleri kullanarak yürüme

- Bilişsel bozukluk

- Davranış bozukluğu

- Denge kaybı

- Konuşma bozukluğu

Üner tan sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Üner tan sendromunun kesin olarak bir tedavisi yoktur. Hastalar için bu durum oldukça zor geçer. Üner tan sendromuna yönelik bir takım fiziksel rehabilitasyon dönemi olabilir. Bu hastalarda yürüme bozukluğuna yönelik yapılan fizik tedavi ile hastaların iki ayağı ile yürümesi amaçlanır. Üner tan sendromu olan hastalarda zeka geriliği de gözlemlendiği için tedavi seçenekleri kısıtlıdır. Zeka geriliğine mensup olan kişilere uygulanan bir takım eğitim seçenekleri üner tan sendromuna sahip olanlar için de uygulanabilir.

Üner tan sendromu tedavisinde bir takım bilişsel bozukluğa yönelik tedavi yöntemleri uygulanır. Bilişsel bozukluğa yönelik uygulanan tedavilerin başarı düzeyi de oldukça düşüktür. Çünkü bu hastalarda zeka geriliği ve denge kaybı gözlemlenmiştir. Tıp dünyasında üner tan sendromuna dair devam eden araştırmalar vardır. Üner tan sendromuna neyin tam olarak sebep olduğu hala bilinmemekle birlikte akraba evliliğinin yaşandığı yerlerde daha fazla bu sendrom ortaya çıkmıştır. Bunun için üner tan sendromu gibi önemli sendrom hastalıkların ortaya çıkmaması açısından akraba evliliği bilim adamları tarafından önerilmemektedir.

Üner tan sendromu testi nasıl yapılır?

Üner tan sendromunun kesin bir testi yoktur. Hastalık genellikle hastanın davranışlarına bakılarak teşhis konulur. Üner tan sendromunda tek test olarak zeka testi uygulanır. Bu hastalarda zeka ilkel düzeyde olduğundan dolayı zeka testi uygulanan hastalarda üner tan sendromu düşünülür. Zeka geriliği çıkan hastalar özellikle denge kaybı ve bilişsel bozukluk yaşıyorsa üner tan sendromu kesin olarak tanı konulur.

Üner tan sendromunda kesin tanı hastanın yürüyüşüne bağlı olarak gerçekleşir. Doktor hastayı fiziki olarak muayene eder ve hastanın yürümesinde bir anormalite gördüğünde üner tan sendromundan şüphelenir. Üner tan sendromu olan hastalar iki elini ve iki bacağını kullanarak adeta bir at gibi yürümeye başlarlar. Bu durum da üner tan tanısını koymakta en önemli kriterlerden biri olarak bilinir.

Üner tan sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Üner tan sendromunun bir tedavisi bulunmamaktadır. Bu hastalarda kesin olarak bir özel tedavi uygulanmaz. Hastalar tedavi edilmezse hayatını bu şekilde yaşayabilirler. Üner tan sendromunun tedavi seçenekleri geliştiğinde ise bu hastalarda uygulanabilir. Üner tan sendromu ülkemizde oldukça sık görülen bir sendromdur. Sendroma sahip kişiler de tedavi seçenekleri yok denecek kadar azdır. Bu yüzden üner tan sendromu oldukça ciddi bir sendromdur.