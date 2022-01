Üner kardeşler: Ailemizin desteğiyle başarılı olacağız

Galatasaray Kadın A Takımı futbolcusu Zeynep Nisa Üner ve Galatasaray U16 Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen Esma Nur Üner çok şanslı olduklarını kaydetti. Sporcu bir aileden yetiştiklerini belirten Üner kardeşler, "Küçük yaşlardan bu yana sporun içindeyiz, ailemizin desteği ile buralara geldik. Ailemizin gönül verdiği takım farklı, bizim formasını giydiğimiz takım farklı olabilir ama ailemiz içinde hiçbir zaman bunun tartışması bile olmadı. Ailemiz bizi her zaman destekliyor ve onların maddi ve manevi desteği ile başarılı olacağız" dedi.

Zeynep Nisa ve Esma Nur'un babası olan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner de kız çocuklarının her zaman sporun içinde olmaları gerektiğini belirtti. Üner, "Sporun dili, dini, ırkı, rengi yok. Hangi takımda oldukları önemli değil. Yeter ki başarılı birer sporcu olsunlar yeter. Hangi spor dalında olurlarsa olsunlar. Biz aile olarak onların her zaman yanındayız ve onlarla gurur duyuyoruz. Sporun içinden gelen bir aileyiz. Eşim zamanında basketbol oynamış ve atletizm yapmış. Ben de zamanında futbol oynadım. İkimiz de sporun içinden geliyoruz. Özellikle kız çoçuklarımızın her zaman sporun içinde olmalarını istiyoruz, onları spor yapmaları için teşvik ediyoruz. Belediye Başkanı olduğum Çatalca’da da belediye bünyemizde binlerce gencimize spor yaptırmaya çalışıyoruz. Biz de belediye olarak kız çocuklarımıza spor yapma imkanı sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FANATİK ÖZEL / Serkan Hacıoğlu