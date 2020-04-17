Uncharted 4 - Bir Hırsızın Sonu (Rehber) Oyunun hikayesi

Corona virüs günlerinde herkes evlerinde daha fazla zaman geçirmek zorunda kaldı. Ancak bir evde zaman geçirmenin yöntemleri sınırlı iken oyun oynamak ve film izlemek imdada yetişti. Ancak diziler, filmler de bir yere kadar sizi oyalayabiliyor. Bu zorlu günlerde Playstation'dan müjdeli haber geldi. Playstation Plus üyelikleri olanlara müthiş bir oyun hediyesi daha geldi. Hikayesi ile nam salan Nauhgty Dog’un geliştirdiği Uncharted 4 - Bir Hırsızın Sonu oyunu ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. Bu haber üzerine oyunseverler Peki oyunun hikayesi nedir? Nasıl ilerleme kaydedilir? sorularını sormaya başladılar. İşe bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Uncharted 4 - Bir Hırsızın Sonu oyunun hikayesi

Uncharted 4; her şeyden önce önceki oyunların Indiana Jones filmi tadını aynen korumakla beraber daha akıcı ve hikayeyi daha çok benimsemenizi sağlıyor. Elbette hikaye hakkında spoiler vermek istemem ancak şunu bilmelisiniz ki Nathan Drake zorlu bir çocukluk dönemi geçirmenin ne demek olduğunu size adeta yaşatıyor… Aile bağları, dostluk, güven gibi hayatın olmazsa olmazlarını bir insandan alırsanız, o insan ne hale gelir? Cevabını Nathan Drake’in son macerasında bulacaksınız.

Abisi Sam’le olan ilişkisi ve zaman zaman duygusal anlar yaşatan hikaye gidişi gerçekten bir film izliyormuş havasına girmenizi sağlıyor. Nathan Drake, eşi Elena, abisi Sam, eski bir dost Sullivan; diğer tarafta ise Rafe Adler ve Nadine Ross. Hepsi de doyurucu diyalogları ve detaylı modellemeleri ile adeta bir film yıldızı gibi parlıyor. Bu noktada özellikle Nadine Ross’a dikkatinizi çekmek isterim. Kendisi biraz sinirli ve biraz fazla parlıyor!

Oyunun hikayesi kabaca her Uncharted oyununda olduğu gibi gizemli mekanların paha biçilmez hazineleri üzerine temellenmiş. Ancak bu kez kahramanlarımız çok daha büyük bir hazinenin peşinde. 18. yüzyılda yaşamış ünlü korsan Henry Avery’nin hazinesi… Ama yola çıkarken bilmedikleri bir şey vardır: Madagaskar’daki Libertalia adasında gizlenmiş olan büyük hazineye ulaşmak sandıklarından fazla bedel ödemelerini gerektirir… Bu bedeli ödemeye hazırlar mı? Sizi kurgusuyla fazlasıyla tatmin edecek bir dünyanın beklediği. Artık sakin bir aile hayatı yaşamak isteyen Drake; yıllar sonra ortaya çıkan abisi Sam’in cazip ve aslında zorunlu teklifine hayır diyemez. Çünkü ortada bir hazineden çok daha değerli bir şey vardır…

Oyunun konuşmaları Türkçe dublaj

Madem ki film gibi oyun dedik; bu noktada PlayStation Türkiye’nin biz oyunculara en büyük hediyelerinden birisi olan türkçe dublaj ve altyazı seçeneğine değinmeden olmaz. Seslendirme kadrosunda Okan Yalabık, Ege Aydan, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Rıza Karaağaçlı ve Talha Sayar’ın bulunduğu ekip oyunun şanına yakışır bir iş ortaya koyabilmiş. Türkçe seslendirmeler çok başarılı ve oyunun en güzel yönlerinden biri.