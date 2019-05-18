Ünal Karaman’ın zafere inancı tam

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş derbisi öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Üçüncülük iddialarının halen sürdüğünü öğrencilerine aktaran ve 9 senedir Siyah- Beyazlılar karşısında Fırtına’nın galip gelememesinin pek bir önemi bulunmadığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcının, dünkü idman öncesinde öğrencilerini, “Geçen hafta Konyaspor’a kaybetmiş olabiliriz. Ama bizim bir hedefimiz var. Üçüncülük için şansımız halen sürüyor. Bu yüzden öncelikle Beşiktaş’ı devirmemiz gerekiyor. Evet, onları 9 senedir sahamızda yenemedik. Ama sahada bu tabloyu artık tersine çevirebiliriz. Çünkü gerçek Trabzonspor ruhunu herkes gördü. Taraftarımızın önünde oynayacağımız son maçta onları evlerine mutlu gönderelim” sözleriyle motive ettiği öğrenildi.

‘Gelecek için umut...’

Karaman’ın sözlerinin devamında gelecekle ilgili olarak yorumda bulunup, “Sezonu üçüncü bitiremezsek bile onlara gelecek sezon umut vaat eden bir takım için garanti verelim” ifadelerini kullandığı kaydedildi