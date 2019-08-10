UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Bordo-Mavililer, Sparta Prag karşısında 2-0’dan geri dönerken aslan payı ise teknik direktör Ünal Karaman’a aitti. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk yarıda henüz tam olarak hazır olmayan ön libero Obi Mikel yerine santrfor Alexander Sörloth’u aldı. Çekya ekibi skoru 2-0’a getirse de Fırtına, Norveçli golcü ile Çekya ekibinin savunmasını yıprattı. 76’da ise etkisiz kalan Abdülkadir Ömür yerine de Donis Avdijaj oyuna dahil oldu.

5 dakikada...

Avdijaj da üst üste fauller almaya başladı. 22 yaşındaki Kosovalı ile Karadeniz ekibi de Prag kalesine akın akın gitmeye başladı. Ünal Karaman da bu hamlelerin meyvesini biraz geç de olsa aldı. 84’de sahneye çıkan Ekuban, ile fark 1’e indi. Karaman’ın direktifleri doğrultusunda rakibini iyice bunaltan Fırtına, 89’da da skoru 2-2’ye getirdi ve tur için büyük avantaj yakaladı.