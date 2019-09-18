Sezon başında imkansız gibi gözüken Daniel Sturridge transferi gerçekleşmiş, Bordo-Mavili camia da İngiliz yıldızı izlemek için gün saymaya başlamıştı. Hazırlık kampını kaçırması nedeniyle fizik olarak hazır olmayan 30 yaşındaki futbolcu, milli arada eksiklerini kapatarak Gençlerbirliği karşılaşmasında son 20 dakikada oyuna dahil olmuştu. Ünal Karaman, kısa sürede gösterdiği performansla umut veren tecrübeli oyuncuyu, Getafe karşılaşmasına hazırlıyor.

Oynamak istiyor

Fizik-kondisyon açısından yüzde 100’e gelemeyen Sturridge’in, günden güne daha iyi bir seviyeye çıktığı öğrenilirken, Karaman’ın da yıldız oyuncuyu, Getafe karşısında ikinci yarıda kullanmak istediği belirtildi. 45 dakika oynayacak düzeye gelen deneyimli futbolcunun da Avrupa arenasında sahne almak istediği kaydedildi.

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