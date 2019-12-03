Sakatlıklara ve dar kadro rotasyonuna rağmen 13 haftalık bölümde 23 puan toplayarak zirve yarışını sürdüren Karadeniz devi öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takımların başında geldi. Trabzonspor önde olduğu 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-Mavililer son olarak önceki akşam Galatasaray karşısında 89. dakikaya 1-0 önde girdi. Ancak Fırtına, 90. dakikada Nagatomo’nun attığı golle 1 puana razı oldu.

Sadece Sivas’a kaybetti

Trabzonspor deplasmanda oynadığı 3 maçta da benzer bir tablo yaşadı. Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçen Fırtına, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. İç sahadaki Gençlerbirliği mücadalesinde ise iki kez skor üstünüğünü yakalasa da Fırtına 84’te yediği golle 2-2 berabere kaldı. Sivas deplasmanında henüz 3. dakikada 1-0’lık üstünlüğü yakalayan Bordo-Mavililer, 41 ve 90+5. dakikadaki gollerle 2-1 mağlup oldu.

Başakşehir maçında ise 61. dakikada öne geçen Fırtına, 67 ve 78’de kalesindeki gollere engel olamadı ama 90+6’da attığı golle karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi böylece öne geçtiği 5 maçta tam 11 puan kaybetti ve zirve yarışında ağır yara aldı. Ünal Karaman’ın da bu tablodan oldukça rahatsız olduğu kaydedildi.