Ünal Karaman'ı rahatsız eden tablo
Galatasaray karşısında son dakikada yediği golle yıkılan Trabzonspor öne geçtiği 5 maçta skoru koruyamadı. Fırtına, bu 5 karşılaşmada 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 11 puan kaybetti. Bu durumdan rahatsız olan Karaman,tüm mesaisini bu problemi çözmek için harcıyor.
Sakatlıklara ve dar kadro rotasyonuna rağmen 13 haftalık bölümde 23 puan toplayarak zirve yarışını sürdüren Karadeniz devi öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takımların başında geldi. Trabzonspor önde olduğu 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-Mavililer son olarak önceki akşam Galatasaray karşısında 89. dakikaya 1-0 önde girdi. Ancak Fırtına, 90. dakikada Nagatomo’nun attığı golle 1 puana razı oldu.
Sadece Sivas’a kaybetti
Trabzonspor deplasmanda oynadığı 3 maçta da benzer bir tablo yaşadı. Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçen Fırtına, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. İç sahadaki Gençlerbirliği mücadalesinde ise iki kez skor üstünüğünü yakalasa da Fırtına 84’te yediği golle 2-2 berabere kaldı. Sivas deplasmanında henüz 3. dakikada 1-0’lık üstünlüğü yakalayan Bordo-Mavililer, 41 ve 90+5. dakikadaki gollerle 2-1 mağlup oldu.
Başakşehir maçında ise 61. dakikada öne geçen Fırtına, 67 ve 78’de kalesindeki gollere engel olamadı ama 90+6’da attığı golle karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi böylece öne geçtiği 5 maçta tam 11 puan kaybetti ve zirve yarışında ağır yara aldı. Ünal Karaman’ın da bu tablodan oldukça rahatsız olduğu kaydedildi.