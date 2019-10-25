Bordo-Mavililer’in teknik direktörü Ünal Karaman, Krasnodar karşısında sürpriz bir 11 tercihi yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Rus ekibi ile oynanan mücadelede stoper ikilisini değiştirdi. Hüseyin’i kenara alması beklenen Karaman, genç oyuncu ile birlikte İranlı stoper Majid Hosseini’yi de kulübede oturttu.

Başarılı hoca, bu ikilinin yerine Campi ile Fernandes’i sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, hafif sakatlığı bulunan Mikel’i riske etmedi ve Kamil Ahmet’le maça başladı.

Sturridge son anda...

Karşılaşma öncesinde Daniel Sturridge’den de kötü haber geldi. Kasığında ağrı bulunan İngiliz süperstar maç kadrosundan çıkartıldı. 11’de olması beklenen 30 yaşındaki oyuncunun yerine ise Gaziantep FK karşısında ağları sarsan Yusuf Sarı görev yaptı.