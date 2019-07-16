Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman dünkü idman öncesinde öğrencilerini etrafına topladı, takımla bir toplantı yaptı.

Yavaş yavaş yeni sezona yaklaştıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcının, “Sezon başı çalışmaları çok önemlidir. Önümüzdeki sezonun temelini burada atıyoruz. Kampta göstereceğimiz çalışma arzusu önümüzdeki yılın performansını belirleyecek. Bu nedenle hepinizden savaşmanızı, mücadele etmenizi ve Trabzonspor’a layık olmanızı bekliyorum” dediği öğrenildi.

‘Formayı hak edene veririm’

Kadro konusunda her zaman adaletli davrandığının altını çizen Karaman’ın, “Trabzonspor’da oynayan herkes yeteneklidir. Sizleri de buraya yetenekleriniz getirdi. Ancak beni bilen bilir, formayı hak edene, çalışana veririm. Antrenmanlarda kendini gösteren, takıma faydalı olanın ismini 11’e yazarım. Çok genç bir kadroyuz. Bu nedenle de biraz zamana ihtiyacımız var. Ancak unutmayın; sizler bu şehrin umudusunuz. Taraftarın beklentisini boşa çıkartmayın” ifadelerini kullandığı belirtildi