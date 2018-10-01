Kasımpaşa zaferi sonrasında Trabzonspor soyunma odasında adeta bayram havası vardı. Odaya öğrencilerini alkışlayarak giren Bordo-Mavililer’in teknik patronu Ünal Karaman, geri dönüş nedeniyle oyuncularını tek tek kutladı. Galibiyet konuşması yapan tecrübeli çalıştırıcının, “İlk yarıda pozisyonlar bulduk ancak son vuruşlarda biraz eksik kaldık. Rakibimiz ise 2-0 öne geçmeyi başardı. Ancak sizler inancınızdan ve mücadelenizden vazgeçmediniz. Trabzonspor ruhuyla bize yakışır bir oyun ortaya koydunuz ve geri dönmeyi başardınız. Sizinle gurur duyuyorum” dediği kaydedildi.

‘Kazanamayacağımız maç yok’

Artık çıkış zamanının geldiğini belirten Karaman’ın, “İlk haftalarda hak etmediğimiz puan kayıpları yaşadık. Artık daha fazla kaybetme kredimiz kalmadı. Bundan sonraki haftalarda da Kasımpaşa karşısında ortaya koyduğunuz mücadeleyi sahaya yansıtmanızı bekliyorum. Bu isteği ve arzuyu gösterirseniz kazanamayacağımız maç yok. Umarım bu galibiyetlerin devamı gelecek ve Trabzonspor’u hak ettiği yere getireceğiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Serhat Demirtaş