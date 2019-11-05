1974-75 sezonundan bu yana Türkiye’nin en üst ligi, bugünkü adıyla Süper Lig’de mücadele eden Trabzonspor’un 45 yıllık lig serüveninde, 30 farklı teknik adam görev aldı. Şu anda görevde bulunan Ünal Karaman, bordo-mavili takımda ligde 4 ve üzeri maça çıkan teknik adamlar arasında en yüksek puan ortalamasını elde eden isimlerden oldu. Trabzonspor’un başında 45 lig maçına çıkan Karaman, 23 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 82 puan toplayarak 1.82’lik puan ortalamasını yakaladı. Karaman, daha önce bordo-mavili takımda görev alan Yılmaz Vural, Şenol Güneş, Urbain Braems, Georges Leekens ve Ziya Doğan’ın ardından en yüksek puan ortalamasını elde eden teknik adam oldu.

İLK SIRADA YILMAZ VURAL VAR

Bugüne kadar Trabzonspor’un Süper Lig tarihinde en yüksek puan ortalamasına sahip olan teknik direktörlerin başında ise Yılmaz Vural yer alıyor. Bordo-mavili takımın başında 23 maça çıkan Vural, 15 galibiyet, 4’er beraberlik ve mağlubiyetle 49 puan toplayarak 2.13 puan ortalaması elde etti. Yılmaz Vural’ı 283 lig maçında 168 galibiyet, 61 beraberlik, 54 mağlubiyetle 565 puan toplayan ve 2 puan ortalamasına erişen Şenol Güneş takip ederken; Urbain Braems 64 lig maçında 36 galibiyet, 15 beraberlik, 13 mağlubiyet, 123 puan ve 1.92 puan ortalaması; Georges Leekens 34 lig maçında 18 galibiyet, 11 beraberlik, 5 mağlubiyet, 65 puan ve 1.91 puan ortalaması; Ziya Doğan 68 maç, 38 galibiyet, 15 beraberlik, 15 mağlubiyet, 129 puan ve 1.90 puan ortalaması elde etti.

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)