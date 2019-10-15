Trabzonspor’damevcut yönetimin en önemli ergun.ata@fanatik.com.tr kararlarından biri olan teknik direktör seçimi paralelinde göreve gelen ve 2018-2019 sezonunun başından bu yana görevini başarıyla sürdüren Ünal Karaman, kelimenin tam anlamıyla tarih yazıyor. Başarılı çalıştırıcı, camianın efsane ismi Şenol Güneş’in ardından Bordo-Mavililer’de en uzun süre görev yapan teknik adam oldu. 12 Ağustos 2018 tarihinde takımı devralan Ünal Karaman 429 gündür başında bulunduğu Bordo-Mavili ekiple 54 resmi maça çıkarak son dönemlerde görmeye pek alışık olmadığımız bir tablonun başaktörlerinden oldu.

Yine çıkış periyodunda

Bu süreçte hiç kuşku yok ki, yönetimin tavrı da çok etkili oldu. Zira sezon başında tartışılmaya başlanan Ünal Karaman’ın arkasında duran Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yöneticileri, Karaman ile son dönemde tekrar yakalanan çıkışta pay sahibiydi. Lige verilen ara öncesinde önemli eksiklerine rağmen hem Avrupa’da hem de ligde iyi sonuçlar alan Fırtına, grupta iddiasını korurken, ligde de zirvenin hemen ardına adını yazdırmayı başardı.

‘Eski hatalar ortada’

Her fırsatta yönetimin kendisine verdiği şanstan çok memnun olduğunu ve bunu iyi kullanmak adına terinin son damlasına kadar iyi niyetle çalışacağını söyleyen Ünal Karaman’a başkan Ahmet Ağaoğlu da çok güveniyor. En sıkıntılı anlarda bile hocasından vazgeçmeyeceğini belirten Trabzonspor’un patronu, “Eski hatalar ortada. Birkaç maçla kahraman yapılan insanlar birkaç kötü sonuçla başarısız ilan ediliyor. Biz hocamıza ve öğrencilerine güveniyoruz. Birlikte yürümekten yana bir sıkıntımız yok” mesajlarını veriyor.

MİNİ YORUM (SERHAT DEMİRTAŞ)

Riskin avantaja dönüşümü

Bir kere şunu peşin peşin söylemek lazım ki, Ünal Karaman, Trabzonspor’a teknik adam olarak yaptıkları referans alınarak değil, yapacaklarından umut duyularak gelmiş bir hocaydı. Bu konuda daha önce Bordo- Mavililer’de birçok yerliye, yerlinin ve hatta yabancının bile yerlisine (!) şanslar verilmişti. O nedenle de Ünal Karaman’ı bu göreve yakıştırmamak doğru olmazdı. Doğru olan göreve getirmek kadar arkasında durabilmek, inanmaktı. Başkan Ağaoğlu ve yönetim de belki çok büyük sportif krizler yaşamadılar ama geçirdikleri türbülanslarda hocalarına sarılmayı başardılar. Ünal hoca da en iyi teknik adamlık sınavını markalaştığı camiada veriyor. Birlikte başarının sürmesi için tarafların aynı noktalarda durması çok kıymetli.