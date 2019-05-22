Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2010-2011 sezonunda sonra duraklama dönemi geçiren Bordo- Mavili takımda ilklere imza atarak, yeni bir heyecan getirdi. Spor Toto Süper Lig’de 60 puan ile 4. sırada yer alan Trabzonspor, 3.’lük şansını son haftaya taşıdı.

Bordo mavililer sezon başında takımın başına gelen teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ise ilklere imza attı. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunun 33. haftasında 79 puan toplamıştı. Söz konusu sezonun ardından bordomavililer en yüksek puan toplama oranına ise bu sezon ulaştı.

Karadeniz ekibi Süper Lig’de bitime 1 hafta kala 60 puana ulaşarak, son 8 sezonun en çok puanını toplayarak bu alan bir ilk yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 2011- 12’de 55 puan, 2012-13’de 46 puan, 2013-14’te 50 puan, 2014-15’de 56 puan, 2015-16’de 40 puan, 2016-17’de 51 puan, 2017-18’de 52 puan toplayabilmişti.