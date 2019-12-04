Ünal Karaman: Trabzon’a avantajlı skorla dönüyoruz

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Altay’ın sahasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ”Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Saha içerisinde futbolun güzellikleriyle kendi işlerini yapmaya gayret gösterdiler. Bizim açımızdan da hem sakatlık sonrası çok fazla şans vermediğimiz oyuncularımızı oynattık hem de genç oyuncuları da görme şansı oldu. Trabzon’da oynayacağımız müsabakaya avantajlı skoru alarak dönüyoruz” dedi.