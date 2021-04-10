Ünal Karaman: Takımımı kutluyorum

Gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını kutlayan Ünal Karaman, “Böylesine zorlu bir deplasmandan hem iyi futbol oynayan hem pozisyon üreten, takım disiplini noktasında başlangıçla, bitiş düdüğü arasında olabildiğince dikkatli olup, tavizsiz oynamaya çalışan takımımı, hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum. Hatayspor’a da bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

DHA