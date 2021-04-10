Ünal Karaman: Takımımı kutluyorum
Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında Göztepe, Hatayspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karaman, "Böylesine zorlu bir deplasmandan hem iyi futbol oynayan hem pozisyon üreten, takım disiplini noktasında başlangıçla, bitiş düdüğü arasında olabildiğince dikkatli olup, tavizsiz oynamaya çalışan takımımı, hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını kutlayan Ünal Karaman, “Böylesine zorlu bir deplasmandan hem iyi futbol oynayan hem pozisyon üreten, takım disiplini noktasında başlangıçla, bitiş düdüğü arasında olabildiğince dikkatli olup, tavizsiz oynamaya çalışan takımımı, hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum. Hatayspor’a da bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
DHA