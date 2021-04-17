Ünal Karaman: Takım kimyası sorunluydu

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Ünal Karaman, "Attığımız gol öncesinde de tedirgin başladığımız belliydi. Savunma merkezi ve orta saha merkezi arasında uyum ve kimya sorunu vardı. İkinci yarı bizim için daha iyiydi. Bizden daha iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Hak etikleri bir galibiyet aldılar."

"Takım olmanın en büyük eseri karşılıklı güvendir. Her oyuncu kendi bölgesindeki özel görevlerin yanı sıra takım kimyasına katkı sunar. Bugün kimya konusu sorunluydu. Keşke biraz daha direnç koyabilseydik. Benim takımım böyle olmamalı." ifadelerini kullandı