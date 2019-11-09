Ünal Karaman: Sizler bize lazımsınız

Avrupa Ligi’ndeki ilk 3 maçında 1 puan toplayan ve gruptan çıkma şansını en aza indiren Trabzonspor, 4. maçta Krasnodar karşısına genç oyunculardan kurulu, yedek ağırlıklı kadro ile çıktı.

Karadeniz ekibi, deplasmanda Rus ekibine 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı ve Kupa 2’ye havlu attı. Ancak teknik direktör Ünal Karaman, son düdüğün ardından, “Onlara kızmayacağız, hepsi bizim kıymetlimiz. Oynayarak, gelişecekler” sözleri ile genç öğrencilerine sahip çıkmıştı.

‘Sizi tebrik ediyorum’

Tecrübeli hocanın, soyunma odasında da oyuncularını tebrik ettiği öğrenildi. Karaman’ın, “Belki skor olarak kazanamadık ama yine mücadeleden ödün vermedik. Sizi bu nedenle tebrik ediyorum. Üzülmeyin, başınızı kaldırın. Sizler bize, Trabzonspor’a, Türk futboluna lazımsınız” ifadelerini kullandığı kaydedildi.