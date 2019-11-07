Ünal Karaman: Psikolojik yılgınlığımız yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman dün maçın oynanacağı Krasnodar Stadı’nda basın toplantısı düzenledi. Oyuncuların başında bir salon subayı olmadığını, saha komutanının bulunduğunu belirten Karaman şunları söyledi:

‘İş bitti’ deyip havlu atmadığımız sürece oyuncularımızın da atma lüksü yok. Sakat oyuncularımız için çok üzülüyoruz. Ancak olabilecek en iyi şekilde sahada yer alacağız. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırız. Belki buraya getirdiğimiz oyuncular yarın forma şansı bulduklarında bunu bir fırsata dönüştürecekler.