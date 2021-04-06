Ünal Karaman: Pozisyon vermeden tamamladığımız bir maç oldu

Süper Lig’de konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup eden Göztepe, 3 hafta sonra galip geldiği ligde puanını 43’e çıkardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili bir oyun sergilediklerini ifade etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Hem bizim hem de rakibimizin açısından oldukça zorlu bir müsabakaydı. Dünyada yaşanan sorunların futbola yansımasını görüyoruz. Forma rengi ne olursa olsun tüm futbolcuları, hakemleri ve görevlileri tebrik ediyorum. Her gün pandeminin konuşulduğu bir ortam içerisinde bu oyuncular sahada mücadele verebiliyorsa tebrik etmek gerekiyor. Karşılaşmaya gelecek olursak ilk yarı kontrollü bir oyun geçti. Ancak ikinci yarı daha iyi bir oyun sergiledik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Umuyorum ki bu galibiyet taraftarımızı da mutlu etmiştir. Fiziksel zorlanmalar çok üst seviyede. Zihinsel zorluklar da oluyor. Maçın genelinde rakibe pozisyon vermeden tamamladığımız bir maç oldu. Bu bizim için sevindirici"

İlgili Haberler Göztepe'yi Halil Akbunar ve Cherif Ndiaye taşıdı



