Ünal Karaman: Özel bir geri dönüş oldu

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, özel bir geri dönüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Teknik direktör Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "3 puan camiamıza, iyi mücadele gösteren, kulübede o mücadeleyi alkışlayan, destekleyen oyuncularımıza hayırlı olsun. Oyuncularımı maçı bırakmadıkları için, sonuna kadar taşıdıkları için tebrik ediyorum. Özel performansları gol yemeden önce biraz daha açığa çıkarmalarını bekliyorum."

'Bireysel hatalar fazla oldu'

Bireysel hataların ön plana çıktığı bir maç olduğuna katıldığını ifade eden Karaman, "Daha önceki maçlarda da biz onu yaşadık. Göztepe maçında da oynadık ama Türkiye'de her şey puan odaklı değerlendirildiği için bizim o şekilde değerlendirme şansımız yok. 3 kere orta yaparak gelmişler, 2 tanesi yediğimiz gol. 7'ye 2 Trabzonspor gol yer mi diye sorgulasanız haklısınız derim. Bugün de benzer hatalar yaptık. Önemsemediğimiz pozisyonlardan goller yedik. 3'lü orta saha oynadık ki kontra pozisyonların önüne geçelim. İlk yarıda hiç beklemediğimiz şekilde rakibe gol atma imkanı verdik. Bazen düşündüğünüz sahaya uymayabiliyor. Ama bir geri dönüş gösterdiler, özel bir geri dönüştü bu. Hem mücadele, hem de Trabzonspor ruhuna yakışan bir duruş gösterdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bize inanan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 3 puan camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.