Ünal Karaman oyuncularına övgüler yağdırdı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ankaragücü karşısında ‘plaka’ dedi. Başarılı hoca, Bordo-Mavililer’in başında 61. maçına çıktı. 3-0 kazanan Karadeniz ekibinde tecrübeli teknik adam da Fırtına’nın başında en farklı deplasman galibiyetini aldı. Skordan çok memnun olan deneyimli çalıştırıcı, maçın ardından oyuncularına övgüler yağdırdı.

İyi bir oyun oynadıklarını kaydeden Karaman, “Karakterli oyuncu grubum inanılmaz bir duruş sergiliyor. Saha içerisinde zaman zaman eksik kaldıkları konuları dostlukları ve takım olma bilinciyle kapatmaya çalışıyorlar. Her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteren bir oyuncu topluluğu var. Camialarına hizmet ediyorlar. Camiamız adına onlara teşekkür ediyorum” dedi.

‘Futbolu burada bırakmıştım’

Karaman sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ankaragücü çok köklü bir kulüp. Futbolu da burada bırakmıştım, kısa bir dönem olsa da teknik adamlık yapmıştım. Bundan sonra oynayacakları müsabakalarda Ankaragücü camiasına başarılar diliyorum.”