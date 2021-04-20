Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Göztepe, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, ”İki takımı da tebrik ediyorum. Her türlü zorluğa rağmen mazeret üretmeden iki takım da futbolu düşündü. Mücadelenin karşılığı berabere oldu. Rahat bir durumda olmamıza rağmen ikinci yarı bir duruş gösterdik. Bizim adımıza sevindirici. Kullanmadığımız kardeşlerimizin performansları bizi memnun etti. Bir şekilde ligi tamamlayacağız. Pandeminin getirdiği sıkıntılarla ve sakatlıklarla uğraşıyor takımlar. Oyuncuların gösterdiği özveriyi herkesin alkışlaması gerekiyor. Bu işe gönül veren profesyonelleri gönülden kutluyorum” dedi.

“TRABZONSPOR MAÇINA DA AYNI ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ”

Haftasonu oynanacak olan Trabzonspor maçıyla ilgili de görüşlerini aktaran Karaman, “Ben bir takımın profesyonel çalışanıyım. Hiçbir takımı diğerinden ayıramam. Futbolun doğrularını öğretiyoruz zaman zaman da oyuncularımızdan biz öğreniyoruz. Uzun zaman Trabzonspor’a hizmet verdim. Biz her takıma nasıl hazırlanıyorsak o şekilde hazırlanacağız. Biz hiçbir zaman sahaya döktüğümüz alın terini takım ayırt ederek bölmedik. Aynı karakterimizle çalışmaya devam edeceğiz. İyi bir hazırlıkla iyi bir sonuç almaya çalışacağız” diye konuştu.

“AVRUPA LİGİ KONUSU SICAK VE OTURUP KONUŞULMASI GEREKİYOR”

12 takımın ortak bildirisi ile kurulan Avrupa Süper Ligi ile ilgili de görüşlerini aktaran Karaman, “Birileri oyun oynamak adına farklı bir platform oluşturmak gerekiyorsa bunu mazur görmemek gerek. Kurumlar içerisinde konuşulup çözümler bulunabilir. Eğer, Avrupa’nın devi diyebileceğimiz kulüpler, kendi arasında bir organizasyon kurmak istiyorsa ben bir futbolsever olarak bunu yanlış göremem. Ama konu sıcak ve oturup konuşulması gereken bir konu” ifadelerini kullandı. (DHA)