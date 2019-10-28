Ünal Karaman: Oyuncularımın hiçbiri kaçak yapmıyor

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Başakşehir'e konuk oldu. Lider Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada zirve şansı yakalayan Fırtına, fırsatı değerlendiremedi ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

16 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor'da teknik patron Ünal Karaman, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa yorumladı.

İlk 20 dakikada oynanan oyundan memnun olmadığını vurgulayan Karaman, "İlk 20 dakikadaki oyun bizim kalitemizi karşılayan bir oyun değil. Golden sonra hemen devamındaki pozisyonlar bize acı olarak dönüyor. Bunlar futbolun doğasında. Başakşehir de çok iyi oynadı, tebrik ediyorum." dedi.

Formanın kıymetini bilen bir oyuncu grubuyla çalıştığını ifade eden deneyimli hoca, ''Oyuncularımın hiçbiri kaçak yapmıyor. Böyle böyle bu oyuncuları kazanacağız. Herkes belli bir kadro derinliğine sahip, bizim yaşadığımızı kimse yaşamadı. Genç oyuncularımız var, 20-21-22 yaşlarındalar. Memnunum. Geriye bakıp üzüldüğüm maçlar var mı tabii ki var.'' ifadelerini kullandı.