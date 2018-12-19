Ünal Karaman: Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında konuk ettiği Sivas Belediyespor’u 5-0 yenerek son 16 turuna yükselen Trabzonspor’un teknik direktörü Ünal Karaman, oynanan oyun ve alınan sonuçtan memnun olduğunu söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu rövanş maçında Sivas Belediyespor’u 5-0 mağlup ederek kupada adını son 16 takım arasına yazdıran Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, oynanan oyundan ve alınan skordan memnun olduğunu söyledi.
Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Kazanmak güzel. Zor günler geçirdiğimiz bir dönemde, özellikle sağlık sorunu noktası içerisinde ciddi bir rahatsızlık vermeden maçı tamamlamak bizim adımıza sevindirici. Oynanan oyundan ve alınan skordan memnunum. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum."
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