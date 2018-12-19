Ünal Karaman: Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu rövanş maçında Sivas Belediyespor’u 5-0 mağlup ederek kupada adını son 16 takım arasına yazdıran Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, oynanan oyundan ve alınan skordan memnun olduğunu söyledi.

Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Kazanmak güzel. Zor günler geçirdiğimiz bir dönemde, özellikle sağlık sorunu noktası içerisinde ciddi bir rahatsızlık vermeden maçı tamamlamak bizim adımıza sevindirici. Oynanan oyundan ve alınan skordan memnunum. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum."

Bu haberi de okudular Olcay Şahan pazubandı almadı Trabzonsporlu taraftarlar çıldırdı