Ünal Karaman: Oyuncularımın bu hakkı vardı, kullandılar

Ünal Karaman'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bu tür maçlarda pozisyon buldunuz mu atacaksınız. Tamam, isim olarak sahadayız ama oyuncularımızın çoğu ideale yakın idman yapamadan geldiler. Zorluklar yaşayacağımızı biliyorduk. Denizlispor hızlı oyunculara sahip ve bu tür maçlarda ciddi zorluklar çıkartabiliyorlar. Olcay, Hugo, Zeki geçmişte bu kulübe hizmet etmiş ve iyi iz bırakmış oyuncular. Biz Hugo'yu tanıyoruz ama bizim oyuncularımız da sonuçta onu tanıyor. Hata yaptık o pozisyonlarda. Bazı oyuncularımız beklentilerin altında oynadı. Bu hakları da vardı ve bu haklarını kullandılar.

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