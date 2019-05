Ünal Karaman: Oyuncularım teşekkürden fazlasın hak ediyor!

Ünal Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

Bu sezon çok özel bir sezon. Bu oyuncular teşekkürden fazlasını hak ediyor. Zorluk var diye göreve geldik evet, başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu mücadele, bu sezon, bu duruş camiamıza hayırlı olsun. Bizim futbol oynamaktan başka bir çaremiz yoktu. Hiçbir maça rahat çıkmadık, her maç istim üstündeydik. Dolayısıyla, 'İşte o an' diyebileceğimiz bir an hatırlamıyorum. Başladık sıkıntıyla stresin içinde, bitirdik aynı şekilde. Taraftarlar için güzel bir sezondu. Tribünden bu takımı takip etmek isterdim. Hayli heyecanlı, zevkli ve güzel mesajlar veren bir Trabzonspor olduğunu düşünüyorum.