Ünal Karaman: Oyuncularım alkışı hak ediyor

Ünal Karaman'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Öncelikle şunu belirteyim, yayından önce hiçbir mazeretimiz yok demiştik. Şu an maç sonrası daha rahat konuşabiliriz. Dar bir oyuncu grubuyla oynuyoruz. Oyuncularım bu yüzden özel bir alkışı hak ediyor. Milli takım arası bize ilaç gibi gelecek.

Bu takım 8 Ağustos'tan beri 20 maç oynadı. Oyun yükünü çeken benzer oyuncuları kullanmak zorunda kaldık. Oyuncularım alkışı hak ediyor. Fiziksel ve mental olarak yorulduk. Bu yorgunluğa rağmen iyi mücadele verdiler, oyuncuları kutluyorum.

Yeni oyuncularımızın aramıza bir an önce katılmalarını ve etkili bir performans göstermelerini bekliyorum.

Arkadaşlarımız bizi tanıyacaklar, biz de arkadaşlarımızı tanıyacağız. Mutlak yetenekli olduklarını düşünüyoruz ama takım kimyası içinde nerede yer edineceklerini göreceğiz. Ağırlıklı olarak geçen seneden beri takım yükünü çeken oyuncuları kullandım.

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