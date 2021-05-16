Sezonu 51 puanla 10’uncu basamakta noktalayan Göztepe’de Teknik Direktör Ünal Karaman, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından futbolcularının maç içinde gösterdikleri performanstan memnun olduğunu söyledi.

Karaman, “Bizim gibi güçlü camiaların hedefleri farklı olmalı. Yönetim kurulumuzla yapmış olduğumuz toplantılarda gelecek planlarımı anlamında fikirlerimizi söyledik. İnşallah bu süreci en iyi şekilde geçireceğiz. Ben her şeye rağmen oyuncularımın verdiği namuslu, ahlaklı, şerefli mücadele için onları alınlarından öpüyorum. İçeride de vedalaştık. Profesyonel hayatta her şey var. Bugün de ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Puan alabilirdik, maçı da kazabilirdik ama olmadı. Rakibimiz kazandı ve şampiyon oldu. Beşiktaş takımını şampiyonluğundan ötürü tebrik ediyorum. Küme düşenlere de geçmiş olsun diyorum” şeklinde konuştu.

‘İKİ SOYSUZUN LAFINA BAKACAK DEĞİLİZ’

Gençlerbirliği maçının ardından özellikle sosyal medyada birçok yorumların yapıldığı sorusunu da yanıtlayan Karaman, “Türk milleti çok özeldir. Bu insanlar bunları konuşurken bir şeyleri atlıyorlar. Ben sporda temas ettiğim hiçbir arkadaşıma toz konduramam. Niyetine, adamlığına ve duruşuna toz konduramam. Koskoca camiaları, burada hizmet veren insanları böyle basit ve sığ düşüncelerle farklı noktalara çekmek bizim milletimizin harcı değil. Bazen kırılıyoruz ama kırıldığımız yerden de yeşilleniriz. Daha güçlü çıkarız. Bu tür seviyesiz yaklaşımlar, böyle güçlü camialar için çok kırıcı ve rencide edici. Ben bu tarz ağzı gevşeklerin, ağzından çıkan sözü yüreğinden biraz daha damıtarak diline aktarmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar, bizim milletimizin insanının ağzından çıkacak sözler değil. Aslında çok ciddiye de almıyorum. Çünkü biz kendimizin ne olduğunu ve nerede durduğumuzu biliyoruz. Şükürler olsun iki tane soysuzun, arsızın laf demesiyle ne kendimizi ne de camiamızı farklı bir yere koyacak değiliz” ifadelerini kullandı.

DHA