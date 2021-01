Ünal Karaman: Koskoca bir ilk yarı bizim için boşa geçti

Süper Lig’in 22. haftasında Denizlispor'a konuk olan Sivasspor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Oynanan her oyun, alınan her sonuç ve sahada gösterilen her duruşun geleceğe daha net ve daha güvenli bakmalarına vesile olacağını dile getiren Karaman, "Transfer döneminin kapanmasına çok az bir zaman kaldı. Elimizdeki mevcut kadromuz bu. Bu mevcut kadromuz içindeki oyuncu grubunun yeteneklerini tabii ki önemsiyoruz. Bu formayı giyiyorlarsa çok kıymetli ve değerli oyuncular." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, var olan pozisyonu, yeteneklerini ve potansiyeli biraz daha gerçekçi ve vakit kaybetmeden farkına vararak ortaya koymaları gerektiğini anlattı.

Göztepe’nin güçlü bir camia olduğunu kaydeden Ünal Karaman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu camiada hiç kimsenin, ben de dahil, iş olsun diye vakit geçirmek gibi beklentisi, tavrı ve duruşu olamaz. Mağlup olduk. Biz önümüze bakarak çalışmaya devam edeceğiz ve gayret göstereceğiz. Şu bize gösteriyor ki şu ana kadar yapmış olduklarımız bizim için çok doğru bir duruş ve tavır değil. Biraz daha üzerine giderek, üzerine koymamız gerekiyor. Onun için arkadaşlarımızdan biraz daha özveri bekleyeceğiz. Bizi seven ve gönül veren insanlara güzel sonuçlar ve oyunlar yaşatmaya çalışacağız. Koskoca bir ilk yarı bizim için boşa geçti. Bu kabul edilebilir bir tavır değil. Çalışarak üzerine gideceğiz inşallah."