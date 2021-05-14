Ünal Karaman: Kim görev alırsa alsın formasının hakkını verecektir!

Süper Lig'de üst üste İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği'ne yenilen Göztepe şampiyonluk düğümünün çözüleceği son haftada lider Beşiktaş'ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak kritik müsabakanın başlama düdüğü saat 20.30'da çalacak. Ev sahibi sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Boşnak stoper Mihojevic maçta forma giyemeyecek. Sarı kart cezası sona eren Atınç ise görev verilmesi durumunda eski takımına karşı forma giyebilecek. Beşiktaş yarın Gürsel Aksel Stadı'nda alacağı sonuca göre İzmir'de şampiyonluğunu ilan edebilir. Son haftaya 81 puan ve artı 2 averajla Galatasaray'ın önünde giren siyah-beyazlılar bu maçtan 3 gün sonra da aynı statta Frapot Tav Antalyaspor'la Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, sezonu galibiyetle bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Beşiktaş'la oynayacakları son maça en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Sezonu tamamlıyoruz, Türk futbolu adına hayırlı uğurlu olsun. Biz Göztepe olarak sahadaki duruşumuzla mücadelemizi vereceğiz. Kim görev alırsa alsın formasının hakkını verecektir" dedi. (DHA)