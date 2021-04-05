Ünal Karaman: Kazanıp yeniden galibiyet serisi başlatmayı hedefliyoruz

Süper Lig'de milli aranın ardından Hes Kablo Kayserispor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, 33'üncü hafta müsabakasında yarın evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak hafta içi randevusu saat 16.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda kart cezası sona eren orta saha Obina Nwobodo, görev verilmesi durumunda oynayabilecek.

Son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Göz-Göz'de teknik direktör Ünal Karaman, Rizespor maçıyla yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Kayserispor maçının ikinci yarısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Karaman, "Evimizde zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Bu maçı kazanıp yeniden galibiyet serisi başlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Göztepe rakibine deplasmanda 3-2 yenilmişti.