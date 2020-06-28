Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor’un teknik direktörü Ünal Karaman, "Kayıp iki puan bizi üzdü. Kötü bir oyun başlangıcı ile basit diyeceğimiz goller yedik." dedi. Karaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, beklemedikleri bir oyun başlangıcı ile maça kötü girdiklerini ve toparlanma süreçlerinin uzun sürdüğünü belirtti.

Oyun olarak ilk yarıda beklentileri karşılayamadıklarına değinen Karaman, "Kayıp iki puan bizi üzdü. Kötü bir oyun başlangıcı ile basit diyeceğimiz goller yedik. Daha sonra teslim olmayan bir Rizespor. 2-0’dan sonra futbol doğrularını yaparak ve kaliteli paslarla, etkili hücumlarla sonuca gitmek istedik ve iki gol bulduk. Yakaladığımız pozisyonlarla galibiyeti kaçırdık. Biraz daha gayret göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kendilerinin bu kadar basit goller atamadıklarına işaret eden Karaman, "Üzerine çalışmamız gerekiyor. Her şeye rağmen 2-0’dan güzel oyunla dönüş yaptıkları için oyuncularımı kutluyorum. Kalan haftalar zor. Belli hedefi olan takımlarla oynayacağız. İnşallah bu hataları diğer takımlara karşı yapmayız." ifadelerini kullandı.