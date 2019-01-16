Ünal Karaman: İlk maçtan turu koparmalıyız

Önceki gün Balıkesirspor maçının çalışmalarına başlayan Trabzonspor, dün yaptığı son idmanda hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman ise antrenmanın ardından öğrencileri ile kısa bir motivasyon konuşması yaptı.

İlk yarının son haftalarındaki form grafiğini devam ettirmeleri gerektiğini belirten başarılı hoca, “Ligin ilk yarısını istediğimiz yerde bitirdik ve taraftar desteğini arkamıza aldık. Ancak ilk yarı sona erdi. İkinci devrede daha kritik maçlar oynayacağız. Bunlardan biri de Balıkesir karşılaşması. İlk maçtan turu koparmalıyız” dedi.

‘Galibiyetle başlayalım’

Oyuncularına, skor ne olursa olsun, rehavete kapılmamaları gerektiğini anlatan Karaman, “Balıkesir iyi bir takım. Son dönemde de iyi bir grafik ortaya koydular. Ancak biz de Trabzonspor’uz. İyi giden formumuzu devam ettirelim ve ikinci yarıya galibiyetle başlayalım” ifadelerini kullandı.