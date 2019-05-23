Ünal Karaman ile 2 yıl daha!

Trabzonspor’da günlerdir belirsizliğini koruyan teknik direktör Ünal Karaman konusu netliğe kavuştu. Konuyla ilgili en somut açıklamayı da bizzat başkan Ahmet Ağaoğlu yaptı. En kısa zamanda 2 yıllık mukavele imzalanacağının müjdesini veren Karadeniz temsilcisinin patronu, “Önümüzdeki iki sene daha hocamızla devam ediyoruz. Kulüp başkanı olarak bunu çok açık ve net söylüyorum, hocamızla önümüzdeki iki sene daha birlikteyiz. Eğer sorun kamuoyunun önüne çıkıp bir imza atmaksa bunu atarız ama kulübüne gönülden bağlı insanlar bu tip küçük detaylara zaten takılmaz, biz de takılmıyoruz. Kendisiyle devam etmeyeceğimizi söyleyenler bunu nereden çıkarıyorlar bilmiyoruz. Biz hocamızla yolumuza devam ediyoruz” dedi

‘Yeni sezonu konuşuyoruz’

Başkan Ağaoğlu, Karaman ile uzun süredir yeni sezon planlaması yaptıklarının da altını çizerken, “Hocamızla güçlü bağlarımız var. Kendisine çok güveniyoruz. O da bizi mahcup etmedi. Oyuncularla diyaloğu ve diğer özellikleriyle uyumumuz iyi. Dediğim gibi ayrılığı hiç düşünmedik. Uzun zamandır da zaten gelecek planlarını birlikte yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

4. sırayı garantiledi

Sezon başında göreve getirilen Karaman, Bordo-Mavili takımın başında Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda çıktığı toplam 40 karşılaşmada 21 galibiyet 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda ederken, Süper Lig’de ise sezonu

4. sırada tamamlamayı garantileyerek, Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı. Bu arada aylık 150 bin TL ücret alan Ünal Karaman’ın maaşıyla ilgili olarak yeni bir düzenlemeye gidileceği gelen haberler arasında.

Mini yorum / Serhat Demirtaş

Doğru hareket

Beyan esastır. Eğer her iki taraf da imzanın bir formalite olduğunu düşünüyor ve söylüyorsa formalitedir. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, göreve geldiğinde Ünal Karaman tercihi ile ciddi bir risk almıştı. Benim açımdan değil ama camiada hodmurtular uzunca süre devam etti. Başarısızlık sadece Karaman’a değil, Ağaoğlu’na da yazacaktı özetle. Ancak o bu riski aldı. Özetle dedi ki, camia için dertlenecek kişilerle yola çıkacağız. İşe de yaradı. Eğer ortada imkansızlıklara, sıkıntılara rağmen bir başarıdan söz ediliyorsa bu yine iki tarafın da başarısıdır. Ünal Karaman ile devam kararı da, altyapı operasyonunun devamı fikri de son derece doğrudur.