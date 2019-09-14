Ünal Karaman: Herkes elinden geleni yapacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, milli ara dönüşünde Gençlerbirliği ile 4. haftada oynanacak karşılaşma öncesinde öğrencilerine bir takım uyarılarda bulundu.

Takımdaki eksik oyuncular yüzünden oyun planlarını değiştirmeyeceklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, bu durumun üzerlerinde baskı oluşturmadığını bildirdi. Dünkü idman sonrasında futbolcularla bir toplantı gerçekleştiren Karaman, şu ifadeleri kullandı:

“Evet, bir takım eksiklerimiz olabilir. Ancak bu durumun bizi olumsuz etkilemesi için ortada hiçbir sebep yok. Biz her zaman olduğu gibi sahaya çıkacağız.” ‘Büyük moral olur’ “Bordo-Mavili formayı kim giyerse giysin elinden gelenin en iyisini yapacağından şüphem yok. Bu yüzden her ne şartla olursa olsun yarın kazanarak 16 maçlık yenilmezlik serimizi sürdürmeliyiz. Bu maçı kazanırsak, Beşiktaş maçı öncesinde de büyük bir moral olur. Önümüzdeki 2 karşılaşmada alınacak 6 puan ileride bizim işimize çok yarayacak.”

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