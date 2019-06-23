Ünal Karaman gençlerle buluştu

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Karaman, Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerince karşıladı. Karaman, daha sonra Trabzonspor Artvin Futbol Okulunu ziyaret ederek, yönetici ve sporcularla bir araya geldi. Karaman, bu okul ile Artvin’den Türk futboluna önemli isimler kazandırılacağına inandığını vurgulayarak, öğrencilere eğitim ve spor hayatlarını birlikte yürütmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Organizasyon sonunda ziyaretin anısına Karaman’a Artvinspor forması ve atkısı hediye edildi.