Ünal Karaman galibiyet istiyor!

5 yıl sonra Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı başaran Karadeniz devi, 19 Eylül’de C Grubu’nun ilk maçında İspanyol ekibi Getafe’ye konuk olacak. Trabzonspor, Mavi-Beyazlılar’ı mağlup ederek Avrupa’ya iyi başlamak ve ilk karşılaşmalardan itibaren iddiasını kanıtlamayı hedefliyor. Teknik direktör Ünal Karaman da bu mücadelede galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

İspanyol temsilcisinin ligdeki ilk 3 maçını analiz eden başarılı çalıştırıcı, pazar günü 4. haftada oynayacakları Real Betis karşılaşmasına da bir yardımcısını gönderecek. Getafe’yi çıplak gözle izletecek olan Karaman, 4 maçtan çıkardıkları ile oyuncularına Mavi-Beyazlılar’ı ezberletecek.