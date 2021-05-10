Ünal Karaman: Formamızın hakkını vererek sahada olacağız

Bitime 2 maç kala sıralamada çok rahat bir konumda olan Göztepe’de teknik direktör Ünal Karaman net konuştu. Deneyimli teknik adam, “Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ne kadar rahat bir konumda olsak da mücadeleyi bırakmıyoruz. Son maçta gayretimiz skoru almaya yetmedi. Ancak kalan 2 karşılaşmamızda formamızın hakkını vererek sahada olacağız” yorumunu yaptı.

Yeni sezon çalışmaları hakkında da konuşan Karaman, “Takımımızda sözleşmesi bitecek futbolcular var. Kiralık oynayanlar da kadromuzun bir parçası. Ancak büyük bir çaba gösteren ekip var. Bizim de canlı olmasa da pandemi şartlarından dolayı videodan izlediğimiz isimler oldu” dedi.

Göztepe kalan 2 maçında Gençlerbirliği (D) ve şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş’la oynayacak.