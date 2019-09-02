Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçın ardından oyuncularını tebrik etti.

8 Ağustos’tan bu yana 7 maça çıktıklarını dile getiren başarılı hoca, “Oyun yükünü çeken hemen hemen aynı oyuncular. Fiziksel ve zihinsel olarak yorulduk. Milli ara bize ilaç gibi gelecek. Ama bu yorgunluğa rağmen oyuncularımın verdiği mücadeleden çok memnunum. Golden sonra çok iyi oynadık, biz de golü bulduk, daha fazla da atabilirdik” ifadelerini kullandı.

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