Ünal Karaman: 'Fenerbahçe bilinçli gelmedi'

Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman 1-0'lık galibiyetin ardından oldukça mutluydu. Zaferde, aslan payının öğrencilerinin olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Bir an önce kendimizi yukarılara atmak istiyorduk. Buna göre, iyi hazırlandık. Bizim için alınması gereken 3 puandı. Oyuncularım çok özverili oynadı. Genel olarak akılcı oynadık. Son vuruşlarda daha dikkatli olsak sonuç farklı olabilirdi" dedi.

'Camiaya yakışan yerlerde olacağız'

Oyun ve mücadeleye bakınca 3 puanı net bir şekilde hak ettiklerini vurgulayan Karaman şu ifadelerle sözlerini noktaladı: "Fenerbahçe'nin bilinçli gelip pozisyon yarattığını hatırlamıyorum. Karamboller sadece. 90 dakikada da böyle pozisyonlar normal. Camiamızın ilerleyen süreçte daha farklı hedefleri olacak. Yarıda başlamak zordur ama kendimizi biraz daha huzurlu olacağımız, camiaya yakışan bir yere yükseltmeliyiz."