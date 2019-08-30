Ünal Karaman: Dersler çıkarmamız lazım

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında alınan 2-0’lık AEK mağlubiyetinin ardından üzgündü.

Bu mağlubiyetten iyi bir ders çıkaracaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Turu geçecek sonucu aldık ama dersler çıkarmamız lazım. Oynayan ve oynamayan tüm oyuncularım gördü ki mücadele etmeden sonuç alınmıyor. İlk yarıda bize yakışan oyun oynamadık. Kalitemize yakışmayacak goller yedik. İkinci devrede ise daha iyi oynadık” dedi.

‘Kazanmak için hazırlanacağız’

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili de konuşan Karaman, “Taraftarımıza iyi bir oyun izletmek ve iyi bir skor hediye etmek istiyorduk ama olmadı. Ancak ortada her şeye rağmen gruplara kalan bir Trabzonspor var. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hatalardan ders çıkarıp, Fenerbahçe maçına da kazanmak için hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.