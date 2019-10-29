Ünal Karaman: Daha iyisi olabilirdi

Bordo-Mavililer’in teknik direktörü Ünal Karaman da oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, “İlk 20 dakika bizim karakterimize yakışmadı. Ancak daha sonra devreye kadar daha iyi oynadık. İkinci yarı golden sonra daha iyi işler yapabilirdik. Golden sonraki pozisyonlar bize acı olarak döndü. Başakşehir’i tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi oynadı” ifadelerini kullandı.

‘Oyuncularım çok kıymetli’

Karaman sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu oyuncular kaybetse dahi çok kıymetliler. Sahada genç oyuncularımız var, tecrübeli ve forma aidiyeti olan, şehri sahiplenen oyuncularımız var. Herkes mücadele ediyor, kimse mücadeleden kaçmıyor. Kazanamadığımız bazı zamanlarda tecrübemiz yetmiyor. Sakatlıklar nedeniyle de kadro derinliğimiz yok. Ancak mazeretlerin arkasına sığınmanın manası yok.”